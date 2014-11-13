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Закон о возврате выборов глав муниципалитетов в Приморье заксобрание рассмотрит 24 октября

Закон о возврате выборов глав муниципалитетов в Приморье заксобрание рассмотрит 24 октября

Депутаты Законодательного собрания Приморского края рассмотрят проект закона о возврате прямых выборов глав муниципальных образований края 24 октября, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Об этом журналистам рассказал спикер краевого парламента Александр Ролик.

"[Главы] избираются по конкурсу депутатами дум городских округов и муниципальных районов. Но федеральный закон позволяет и другие варианты. Поэтому вариант избрания глав городских округов и муниципальных районов на прямых выборах соответствует федеральному законодательству и может быть рассмотрен депутатами Законодательного собрания Приморского края, что мы и сделаем на ближайшем заседании краевого парламента 24 октября", - сказал Ролик.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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