Аэропорту Владивостока могут дать имя графа Муравьева-Амурского или адмирала Кузнецова

Аэропорт Владивостока в рамках проекта "Великие имена России" предлагают назвать в честь генерал-губернатора Восточной Сибири, основателя Владивостока графа Николая Муравьева-Амурского или адмирала Николая Кузнецова, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Граф Николай Муравьев-Амурский сыграл видную роль в истории расширения российских владений. Кроме основания Хабаровска и Владивостока, к его заслугам относят заселение Приамурья, открытие водного пути на Камчатку, первые проекты Транссибирской железнодорожной магистрали.

Николай Кузнецов - советский военно-морской деятель, адмирал Флота Советского Союза. Накануне нападения Германии на СССР он принял действенные меры по повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня 1941 года отдал приказ о приведении флотов в полную боевую готовность. Это позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. Во время войны Кузнецов был членом Ставки Верховного Главнокомандования, постоянно выезжал на корабли и фронты.

Целью проекта "Великие имена России" является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Инициаторы проекта - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Региональные общественные палаты до 21 октября должны сформировать свои списки имен-претендентов. На следующем этапе - с 22 по 28 октября - будет формироваться лонг-лист и начато голосование.

В ходе третьего этапа, намеченного на период с 29 октября по 7 ноября, посредством социологических опросов для каждого аэропорта будет определена тройка лидеров. Финальное голосование пройдет с 8 ноября по 30 ноября. Общероссийский конкурс завершится 5 декабря. В этот день планируется подвести его итоги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]