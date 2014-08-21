Кожемяко рассказал, с чего начинал каждое свое новое губернаторство
Сегодня приморские депутаты приняли в первом чтении законопроект«О детях войны», который внёс на рассмотрение в Законодательное собрание края Олег Кожемяко. Законопроект относит к "детям войны" граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, проживающих и получающих пенсию на территории нашего края. Документ предусматривает для данной категории ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 1000 рублей и первоочередной прием в организации социального обслуживания. Во втором и третьем чтениях депутаты рассмотрят льготы за коммунальные услуги и проезд на общественном транспорте для этой категории граждан. Напомню, Приморье проживает более 100 тысяч человек, родившихся в этот период.
Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: " И в Корякии, и в Амурской и Сахалинской областях одним из первых законов, который я всегда инициировал перед представительными органами власти, быз закон о помощи "детям войны". Я считаю, что это наш священный долг перед этими людьми"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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