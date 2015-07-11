В Приморье сотрудник колонии получил 4 года условки за жестокость в отношении осужденного

Хасанским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и с угрозой его применения). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в апреле 2018г. сотрудником отдела безопасности исправительной колонии. Не имея законных оснований, фигурант нанес несколько ударов осужденному, отбывавшему наказание в данном режимном учреждении.

После этого сотрудник колонии незаконно изолировал потерпевшего в спецпомещение.

Признав подсудимого виновным в превышении должностных полномочий, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, лишив его права занимать должности в органах Федеральной Службы исполнения наказаний на срок 2 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]