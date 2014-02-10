Морепродукты с кишечной палочкой обнаружили сотрудники Россельхознадзора на одном из рынков в столице Приморья. В погоне за дешевой икрой и гребешком владивостокцы могли попасть в инфекционное отделение. Что ждёт недобросовестного предпринимателя, и какие документы стоит проверить перед покупкой рыбы?

Из информации о продуктах — только цена. Возможно, именно она привлекает покупателей, которые даже не думают спросить документы на краба, креветку, красную икру и гребешок.

- Отсутствует дата изготовления, изготовитель продукции, непонятно, кто его изготовил, кого изготовил?

Морские деликатесы с рынка на Спортивной стали объектом проверки сотрудников Россельхознадзора и полиции. Продукты продавали с нарушениями ветеринарных правил и таможенных регламентов. Узнать срок годности или откуда выловлены морепродукты, практически невозможно.

- Без маркировки, без опознавательных знаков, такая продукция не может находиться в реализации.

В ветеринарную лабораторию для исследования забрали полкилограмма красной икры. Кроме морепродуктов, из общего таза на рынке продавали кишечную палочку. Анализ показал — уровень бактерий превышен. Икра опасна для здоровья.

Александр Барабаш, заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора ПК и СО: «По данному факту в отношении данного ИП возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя, продавцом требований технических регламентов» и по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Ему будет назначено наказание в виде административного штрафа».

Всю продукцию уже изъяли из оборота. Некачественные деликатесы сожгут или переработают на корм животным. А сотрудники Россельхознадзора напоминают: у каждого продавца продуктов питания на руках обязаны быть ветеринарные и товаросопроводительные документы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]