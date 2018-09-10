Новости Культура

QR Код этой страницы
Вчера, 18:08
  0

Избирком Приморья начнет принимать заявления от кандидатов в губернаторы с 26 октября

Избирком Приморья начнет принимать заявления от кандидатов в губернаторы с 26 октября

Фото: novorossia.vision

Кандидаты в губернаторы Приморского края смогут подать заявления в избирательную комиссию с 26 октября. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Повторные выборы пройдут 16 декабря. К такому решению пришли депутаты на внеочередном заседании краевого парламента.

Напомним, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио губернатора назначен Олег Кожемяко, занимавший должность главы Сахалинской области. Он намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря