Избирком Приморья начнет принимать заявления от кандидатов в губернаторы с 26 октября

Кандидаты в губернаторы Приморского края смогут подать заявления в избирательную комиссию с 26 октября. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Повторные выборы пройдут 16 декабря. К такому решению пришли депутаты на внеочередном заседании краевого парламента.

Напомним, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио губернатора назначен Олег Кожемяко, занимавший должность главы Сахалинской области. Он намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]