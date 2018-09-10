Избирком Приморья начнет принимать заявления от кандидатов в губернаторы с 26 октября
Кандидаты в губернаторы Приморского края смогут подать заявления в избирательную комиссию с 26 октября. Об этом сообщили в крайизбиркоме.
Повторные выборы пройдут 16 декабря. К такому решению пришли депутаты на внеочередном заседании краевого парламента.
Напомним, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.
Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио губернатора назначен Олег Кожемяко, занимавший должность главы Сахалинской области. Он намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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