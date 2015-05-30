Сошников рассказал из-за кого финансы ХК "Адмирал" "поют романсы"

В интервью изданию Чемпионат генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников рассказал кто и как, по его мнению, "генерировал" огромные долги владивостокского хоккейного клуба.

"— Задолженности по зарплате уже были?

— Да, в пределах 100 млн рублей. Общая задолженность составляла 406 млн рублей. Забавно, что сейчас громче всех требуют выплат по этим долгам и шумят об этом на каждом углу как раз те люди, которые сами причастны к их появлению.

Так, до нашего прихода в клуб у «Адмирала» практически полтора года не было генерального директора, и, по сути, организацией руководили генменеджер Ильдар Мухометов и Шуми Бабаев. Именно при их управлении долги клуба превысили 400 миллионов рублей. Это, впрочем, управленцев не очень волновало. Например, господин Мухометов мало того, что щедро платил сам себе зарплату в 2 млн рублей, так ещё и не стеснялся постоянно летать бизнес-классом. И это в момент, когда сотрудникам клуба по полтора – два месяца задерживали зарплату.

Кроме того, гениальный менеджер подписывал игроков и через два-три месяца расторгал с ними контракты с огромными компенсационными выплатами, зная, что в клубе нет денег. Схема не очень согласуется с основами антикризисного управления.

Интересный факт — несмотря на свою роль в накоплении долгов, Ильдар Мухометов в исполнительном листе старого «Адмирала» стоит первым с суммой в 5 млн рублей. То есть при поступлении денег на счёт Ассоциации «ХК «Адмирал» выплата будет произведена ему первому. Комментарии излишни."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]