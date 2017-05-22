Почти 50 тысяч заявок на дальневосточный гектар поступило в Приморье
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края зарегистрировал почти 50 тысяч заявлений на предоставление земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Более 12,5 тысяч наделов уже выдано. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
На сегодняшний день от граждан поступило 49,1 тысяча заявок. Это примерно треть от общего количества обращений, зарегистрированных по всему Дальнему Востоку. За полтора года работы программы выдано 12 617 дальневосточных гектаров. Положительные решения приняты еще по 2 656 заявкам, сейчас ведется оформление и подписание договоров. Еще 1 625 пакетов документов находятся на рассмотрении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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