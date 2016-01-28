«Вести: Приморье»: Борьба за живучесть на флоте
Испытание огнем и водой. 80 лет исполняется Центру подготовки младших специалистов для Военно-Морского флота России. Это одно из крупнейших подобных учебных заведений нашей страны и находится оно во Владивостоке. Ежегодно оно готовит 2 тысячи специалистов по 40 специальностям. И именно в Центре все будущие моряки учатся бороться за живучесть. Видеорепортаж о Центре смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.00 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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