Новое оборудование в больницу, строительство ТЭЦ и встреча с жителями — таковы итоги рабочего визита Олега Кожемяко в Артём. Накануне он провёл в городе весь день. Где побывал глава региона, и какие вопросы смогли задать ему местные жители?

Артёмовская ТЭЦ — один из первых крупных объектов энергетики Приморья — сейчас нуждается в модернизации.

- Станция уже расширялась. Практически 60 лет назад здесь построили четыре новых турбогенератора. Это добавило ТЭЦ 400 мегаватт. Но и этих мощностей не хватает, чтобы покрыть все потребности города.

Вопрос строительства новой теплоэлектростанции в Артёме — один из острых. Об этом говорил Олег Кожемяко с инженерами ТЭЦ. Уже сейчас ищут подрядчика и площадку под застройку. Предложения по развитию энгергокомплекса в Приморье руководитель региона поднимет на федеральном уровне.

- Сколько флюорографов?

- Один. Он в другом лечебном учреждении.

Следующая точка большого проезда по Артёму — городская больница. Лечебному учреждению необходимы аппараты УЗИ, флюорограф, маммограф. Не хватает специалистов.

Александр Кондрашкин, главный врач городской больницы г. Артёма: «Участковые терапевты, из узких — онколог».

Сейчас больница охватывает сразу четыре района края. С большим потоком пациентов не справляется поликлиника. Олег Кожемяко пообещал доложить о ситуации Минздраву и включить поликлинику в список объектов, деньги на которые может выделить правительство.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Мы также направим сюда часть средств на погашение кредиторской задолженности. По распоряжению председателя правительства, которое он подписал, в целом по краю на 1 млрд 700 миллионов».

Итогом дня в Артёме стала встреча с местными жителями. Любой вопрос из зала могли задать все желающие. Особо острые — долгострои, обманутые дольщики, переселение из ветхого жилья, помощь инвалидам и детям-сиротам. Проблемы во многих городах края похожи. Теперь люди ждут их решения.

- Насколько эффективно поручения будут исполняться на местах? И если они будут исполнены и он сможет это проконтролировать, то я думаю, что любой житель получит от этого конкретный результат.

- Очень много социальных вопросов поднималось, и я думаю, что в последствии они будут решены.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]