Забытый гарнизон: Жители Барано-Оренбургского оказались «в окружении». Видеорепортаж Евгения Талова
Обитатели Барано-Оренбургского гарнизона ждут избавления от жилищно-коммунального кошмара. Последние жилые дома военного городка оказались в окружении развалин и сами разваливаются на части. Более того, в этом году люди получили уведомления о возможном выселении.
Евгений Талов, корреспондент: «Барано-Оренбургский военный городок начал приходить в упадок с началом новейшей российской истории. В '90-е годы здесь активно расформировывались воинские части, и местные жилые дома начали превращаться в развалины».
Во время дождя квартира Зинаиды Черняевой протекает насквозь. Электропроводка работает только на кухне. В жилой комнате сухим остался один раскладной диван. А не так давно нашей героине поставили опасный диагноз — бронхиальная астма.
Зинаида Черняева, жительница Барано-Оренбургского гарнизона: «А у Вас в квартире есть грибок?» Я говорю: «Да». «Вы знаете, все идет к тому, что Вы получили это заболевание от грибка».
Но худой кров все же лучше улицы. Поэтому дополнительным ударом для пожилой женщины стало извещение от «Востокрегионжилья» о том, что ее могут выселить. Многим пришли такие же письма с требованием подтвердить право проживания в квартирах. При этом многие семьи военнослужащих после расформирования КЭЧ — еще в 2010 году — так и не смогли перезаключить договоры с новыми управленцами.
- И никто с нами не хочет перезаключать договор. Сообщают, что мы никакого отношения не имеем к военному городку.
- Вы же живете на территории городка…
- Да, мы снимаем квартиру внаем — они нам сдают якобы.
Представители «Востокрегионжилья» дали нам пояснения и уверяют, что массовых выселений людям бояться не стоит, их защищает закон. Чтобы подтвердить право проживания, сгодятся и бумаги, которые подписывали в КЭЧ, и старые обменные ордера для гражданского населения. Большая проверка по краю идет с целью выявить самовольных захватчиков военного жилья.
Александр Строгонцев, начальник территориального отдела ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ: «Получили договор служебного найма на период трудовых отношений, проработали 2—3 года и дальше остались тут жить. Вот таким гражданам мы предлагаем признаться нуждающимися в получении жилья от администрации, как малоимущим. И в таком случае они тоже не могут быть выселены без предоставления другого жилья».
В то же время добрых вестей с жилищно-коммунального фронта для Барано-Оренбуржцев пока нет. Жилые дома гарнизона требуют капремонта: в отдельных квартирах растет уже не грибок, а настоящие грибы, болеют дети. Минобороны пробовало передать жилой фонд местным властям, но муниципалитет от такого «подарка» отказался — и суд встал на его сторону.
Наталья Федорцова, начальник юридического отдела администрации Пограничного городского поселения: «Если нам передадут дом, то за дом должны будем отвечать мы, и вкладываться полностью в капитальный ремонт дома. Для муниципалитета это неподъемные деньги. При этом мы предлагали вариант, что можем принять это все, но с деньгами, которые нам передаст Минобороны для ремонта дома. Минобороны отказалось…»
Раньше здесь квартировали три полка военнослужащих, теперь остались восемь жилых домов. И их обитатели сегодня чувствуют, что попали в окружение — помощь может не подоспеть вовремя. На пороге уже зима, но для Зинаиды Черневой холода в помощь. Женщина хотя бы успеет побелить потолки. В очередной раз.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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