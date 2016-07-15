«Вести: Приморье»: Край ведет битву за органику
Он готов всё аграрное Приморье закрыть теплицами. И призывает поля не удобрять ничем, кроме соевых бобов и стеблей молочной спелости. Мир жаждет органических продуктов, а чистая почва в дефиците. Фермер из приморской глубинки придумал, как накормить земляков полезными продуктами. Репортаж об этом смотрите в 21.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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