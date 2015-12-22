Уникальное шоу готовит общественная организация инвалидов «Ковчег». Инклюзивный цирковой мюзикл «Имаджинариум», который состоится уже в это воскресенье, объединил несколько творческих коллективов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Участие в представлении примут и известные артисты.

Это первый цирковой инклюзивный мюзикл. Здесь мелодия объединила артистов и тех, кто всегда танцевал в душе. А теперь, вопреки обстоятельствам, они вышли на сцену, чтобы доказать — ничего нет невозможного.

Ольга Телякова, участник инклюзивного мюзикла «Имаджинариум»: «Хотим зрителям показать, что мы такие же люди, что умеем танцевать и радоваться жизни, чтобы зритель тоже принял наше желание жизни».

Красочный спектакль подарят зрителям приморцы с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас они репетируют почти каждый день. Конечно, не без трудностей.

Кристина Шайхатарова, хореограф: «Все зависит от того, как коляска поедет. Мы столкнулись с проблемой, что покрытие пока на репетицию нам дали не совсем удачное, поэтому где-то в пару счетов мы отстаем, не успеваем, и вот такие моменты, сложности — они есть. Сначала было нелегко, морально именно, пришлось взять себя в руки, понять, что все хорошо. Главное — есть желание, я вижу эти горящие глаза».

Главной темой мюзикла, конечно, будет любовь. Здесь каждый человек друг для друга станет волшебником. И обычные люди научат необычных танцевать.

Артем Моисеенко, руководитель дальневосточной общественной организации инвалидов «Ковчег»: «Родилась у нас мечта — сделать цирковой мюзикл после просмотра фильма «Величайший шоумен», и на истории детской игры «Имаджинариум» мы решили, что можно воплотить эту мечты здесь, на манеже цирка».

В представлении задействованы более трехсот человек. Свои таланты раскроют циркачи: гимнасты и эквилибристы, певцы, танцоры. Покажут себя и участник проекта «Танцы» и «Минута Славы» Евгений Смирнов со своей партнершей, а также победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников.

Мюзикл состоится уже в это воскресенье, 21 октября. На арене владивостокского цирка пройдут два выступления: в 13 и 18 часов. Приглашают всех.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]