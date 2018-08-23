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Завод в КНР отказался чинить судно, принадлежащее компании "Гудзон", из-за санкций

Завод в КНР отказался чинить судно, принадлежащее компании

Фото: Судоходная компания "Гудзон"

Судоремонтный завод в Шанхае (Китай) отказался исполнять свои обязательства по контракту на ремонт российского судна "Нептун", принадлежащего компании Гудзон", об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на ТАСС. Напомним, ранее эта компания уже имела проблемы с ограничениями для своих судов со стороны Южной Кореи.

В среду директор "Гудзона" Геннадий Кононенко пояснил, что в качестве причины руководство завода называет нахождение судов компании в санкционном списке минфина США по КНДР.

По словам Кононенко, ремонт "Нептуна" уже не ведется, завод хочет выставить судно в море.

Компания "Гудзон" уже обратилась в российское посольство в Китае за помощью.

Напомним, в августе американский минфин объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла, в том числе, базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". По мнению американских властей, суда компании причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". 29 сентября судно "Севастополь", принадлежащее "Гудзону", было задержано в южнокорейском порту Пусан, а 2 октября освобождено без официального объяснения причин.

Позже четыре судовых агента Республики Корея отказались регистрировать походной лист судов "Гудзона" в систему регистрации, ссылаясь на санкции и черный список южнокорейских властей. В это время в порт Поханг уже направлялось судно "Богатырь". После вмешательства российских дипломатов судовой агент поставил "Богатыря" в порт.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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