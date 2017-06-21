Конопляных «фермеров» задержали приморские наркополицейские
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на ст. Уссурийск задержаны трое подозреваемых в незаконном хранении и культивировании конопли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.
В Приморском крае в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2018» оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на станции Уссурийск при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу, сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Приморскому краю и военнослужащих Уссурийского гарнизона в селе Даниловка обнаружены 126 тысяч кустов конопли. Рядом с местом обнаружения плантации располагался палаточный лагерь, в котором находились трое местных жителей. Транспортные полицейские застали мужчин в момент сбора наркосодержащих растений и изъяли 43 килограмма марихуаны, а также брезентовые пологи, на которых сушились растения.
С помощью военного тягача правоохранителями уничтожено около одного гектара плантации конопли.
По данному факту следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 228 и ч.2 ст.231 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к культивированию конопли.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.09.2018 В Чугуевском районе полицейские уничтожили более 26 тысяч кустов дикорастущей конопли
-
07.08.2018 Более миллиона кустов конопли уничтожили полицейские в Уссурийске
-
18.01.2018 За выращивание конопли житель Артема приговорен к 4,5 годам лишения свободы
-
28.11.2017 Полиция Приморья изъяла почти 600 кг наркотиков в ходе операции «Мак-2017»
-
16.07.2017 В Чугуевском районе полицейскими уничтожено более 11 тысяч кустов конопли
-
21.06.2017 Полиция уничтожила 9 тысяч кустов конопли в Анучинском районе Приморья
Добавить комментарий