Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:44
  0

Конопляных «фермеров» задержали приморские наркополицейские

Конопляных «фермеров» задержали приморские наркополицейские

Фото: Транспортная полиция

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на ст. Уссурийск задержаны трое подозреваемых в незаконном хранении и культивировании конопли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.

В Приморском крае в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2018» оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на станции Уссурийск при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу, сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Приморскому краю и военнослужащих Уссурийского гарнизона в селе Даниловка обнаружены 126 тысяч кустов конопли. Рядом с местом обнаружения плантации располагался палаточный лагерь, в котором находились трое местных жителей. Транспортные полицейские застали мужчин в момент сбора наркосодержащих растений и изъяли 43 килограмма марихуаны, а также брезентовые пологи, на которых сушились растения.

С помощью военного тягача правоохранителями уничтожено около одного гектара плантации конопли.

По данному факту следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 228 и ч.2 ст.231 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к культивированию конопли.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря