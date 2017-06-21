Конопляных «фермеров» задержали приморские наркополицейские

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на ст. Уссурийск задержаны трое подозреваемых в незаконном хранении и культивировании конопли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.

В Приморском крае в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2018» оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на станции Уссурийск при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу, сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Приморскому краю и военнослужащих Уссурийского гарнизона в селе Даниловка обнаружены 126 тысяч кустов конопли. Рядом с местом обнаружения плантации располагался палаточный лагерь, в котором находились трое местных жителей. Транспортные полицейские застали мужчин в момент сбора наркосодержащих растений и изъяли 43 килограмма марихуаны, а также брезентовые пологи, на которых сушились растения.

С помощью военного тягача правоохранителями уничтожено около одного гектара плантации конопли.

По данному факту следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 228 и ч.2 ст.231 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к культивированию конопли.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]