Анонс на 18 октября
18 октября в 10.00 в Пушкинском театре Владивостока (Пушкинская, 27) − ХVIII Дальневосточный Пушкинский фестиваль искусств «Болдинская осень».
18 октября в 17.00 в Приморской государственной картинной галерее (Алеутская, 12) − лекция «История создания одного шедевра. "Последний день Помпеи", 1833».
18 октября в 19.00 во Владивостоке в Black Chilla (Океанский пр-т, 169) – вечер рубрики «Открытый микрофон» проекта Stand Up Comedy Vladivostok.
18 октября в 20.00 во Владивостоке в Zabriskie Point (Набережная, 9) – отборочный тур конкурса «Королева рока».
18 октября в г. Ярославль. ХК «Локомотив» Ярославль - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
18-20 октября в г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Открытые соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «Инваспорт-2018».
18 октября – Международный день кредитных союзов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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