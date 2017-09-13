Бабье лето вернется в Приморье
На этой неделе погода преподнесет жителям Приморья прекрасный сюрприз: вернется бабье лето. Гребень антициклона стойко укрепит позиции и обеспечит солнечной погодой. Южными потоками на Приморский край будет выноситься более теплый воздух. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В ночные часы будет по-осеннему прохладно. Днем столбики термометров будут подниматься до летних значений, +14…+21 °C.
Во Владивостоке обещают солнечные выходные. В ночь на субботу температура воздуха ожидается +5…+8 °C, днем +14…+17 °C. В воскресенье теплее на 2–4 градуса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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