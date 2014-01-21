В Уссурийске полицейские вернули матери ребенка
В Уссурийске внимание инспекторов по делам несовершеннолетних транспортной полиции привлек подросток, который был одет не опрятно и находился в компании молодых людей, куривших на территории детской площадки.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, стражи правопорядка установили, что 14-летний житель села Владимиро-Петровка приехал на автобусе к другу в Уссурийск. В родном селе мальчик проживает с бабушкой, так как его мать постоянно находится на заработках и с сыном видится один раз в месяц.
Инспекторы ПДН незамедлительно связались с матерью мальчика. Женщина рассказала, что ее ребенок часто уходит из дома и не поддается контролю. В 2018 году он был осужден по ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
С целью охраны жизни и здоровья несовершеннолетнего сотрудниками транспортной полиции мальчик был помещен в Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
В органы системы профилактики направлена информация для принятия соответствующих профилактических мер к вышеуказанной семье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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