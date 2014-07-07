В доме культуры села Новоникольск начался капитальный ремонт
В селе Новоникольск начались мероприятия по капитальной реконструкции дома культуры, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО.
Специалисты подрядной организации уже обили штукатурку со стен в большом зале и на фасаде здания. Кроме того, были проведены работы по демонтажу кресел в зрительном зале.
В порядке софинансирования из бюджета края на ремонт было направлено около 39 миллионов рублей, в местном бюджете на ДК с. Новоникольск предусмотрели еще 4, 6 миллиона рублей. В доме культуры заменят все — от крыши до инженерных сетей. Кроме того, рядом с учреждением в проекте предусмотрели благоустроенную парковку для автомобилей и систему ливневой канализации.
Согласно графику, ремонтные работы в ДК с. Новоникольск должны завершиться до конца следующего года.
Отметим, ремонт клубов идет в рамках краевой программы «Развитие культуры Приморского края» на 2013-2020 годы и муниципальной «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2020 годы (80% – софинансирование из краевого бюджета, 20% – из местного).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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