Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:19
  0

В доме культуры села Новоникольск начался капитальный ремонт

В доме культуры села Новоникольск начался капитальный ремонт

Фото: Пресс-служба администрации Уссурийска

В селе Новоникольск начались мероприятия по капитальной реконструкции дома культуры, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО.

Специалисты подрядной организации уже обили штукатурку со стен в большом зале и на фасаде здания.   Кроме того, были проведены работы по демонтажу кресел в зрительном зале.

В порядке софинансирования  из бюджета края на ремонт было направлено около 39 миллионов рублей, в местном бюджете на ДК с. Новоникольск предусмотрели еще 4, 6 миллиона рублей. В доме культуры заменят все — от крыши до инженерных сетей. Кроме того, рядом с учреждением в проекте предусмотрели благоустроенную парковку для автомобилей и систему ливневой канализации.

Согласно графику, ремонтные работы в ДК с. Новоникольск должны завершиться до конца следующего года.

Отметим, ремонт клубов идет в рамках  краевой программы «Развитие культуры Приморского края»  на 2013-2020 годы и муниципальной «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2020 годы (80% – софинансирование из  краевого бюджета, 20% – из местного).

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря