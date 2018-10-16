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Виадук на Патрокле будет восстановлен за счёт компании-виновницы ДТП

Виадук на Патрокле будет восстановлен за счёт компании-виновницы ДТП

Фото: Администрация г. Владивостока

Компания «Трансстроймеханизация» возместит ущерб, нанесенный городскому имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия на объездной трассе Седанка - Патрокл. Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока составляют акт об аварийной ситуации и считают сумму нанесённого ущерба.

Как сообщили в администрации Владивостока, порядок возмещения ущерба и сроки восстановления надземного пешеходного перехода в районе улицы Басаргина будут определены в ходе переговоров с представителями компании «Трансстроймеханизация», которой принадлежит транспортное средство, ставшее причиной происшествия.

Напомним, в ночь на 16 октбяря грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка - Патрокл, в районе улицы Басаргина задел конструкцию надземного пешеходного перехода. По словам специалистов, произошло самопроизвольное открытие кузова, в результате чего железобетонная балка виадука упала на проезжую часть. Силами МЧС, муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а также компании «Трансстроймеханизация» 40-метровая конструкция была убрана с проезжей части, движение автотранспорта открыли. Минувшей ночью части надземного перехода вывезли на площадку хранения и начались работы по восстановлению дорожного ограждения. Сегодня ночью (с полуночи до 5 часов утра) трасса вновь будет закрыта - бригады рабочих компании «Трансстроймеханизация» завершат установку барьерного ограждения.   

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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