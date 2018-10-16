Виадук на Патрокле будет восстановлен за счёт компании-виновницы ДТП
Компания «Трансстроймеханизация» возместит ущерб, нанесенный городскому имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия на объездной трассе Седанка - Патрокл. Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока составляют акт об аварийной ситуации и считают сумму нанесённого ущерба.
Как сообщили в администрации Владивостока, порядок возмещения ущерба и сроки восстановления надземного пешеходного перехода в районе улицы Басаргина будут определены в ходе переговоров с представителями компании «Трансстроймеханизация», которой принадлежит транспортное средство, ставшее причиной происшествия.
Напомним, в ночь на 16 октбяря грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка - Патрокл, в районе улицы Басаргина задел конструкцию надземного пешеходного перехода. По словам специалистов, произошло самопроизвольное открытие кузова, в результате чего железобетонная балка виадука упала на проезжую часть. Силами МЧС, муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а также компании «Трансстроймеханизация» 40-метровая конструкция была убрана с проезжей части, движение автотранспорта открыли. Минувшей ночью части надземного перехода вывезли на площадку хранения и начались работы по восстановлению дорожного ограждения. Сегодня ночью (с полуночи до 5 часов утра) трасса вновь будет закрыта - бригады рабочих компании «Трансстроймеханизация» завершат установку барьерного ограждения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.10.2018 Движение на трассе Седанка–Патрокл открыто
-
16.10.2018 Во Владивостоке откладывается открытие трассы Седанка—Патрокл
-
16.10.2018 "Как угораздило?": стала известна причина обрушения виадука в районе Патрокла во Владивостоке
-
16.10.2018 Олег Кожемяко взял под контроль ситуацию с виадуком, рухнувшим на трассе Седанка—Патрокл
-
16.10.2018 Трассу Седанка–Патрокл планируют открыть в 15.00
-
16.10.2018 Пострадавших в связи с обрушением виадука в пригороде Владивостока нет
Добавить комментарий