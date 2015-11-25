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Правительство России направит дополнительные средства на развитие МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»

Правительство России направит дополнительные средства на развитие МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»

Фото: Администрация ПК

Дополнительно 8,4 миллиарда рублей направят по решению Правительства РФ на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Это средства, в том числе, – на развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Бюджетные ассигнования будут распределены субъектам страны в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

«Подписанным распоряжением бюджетные ассигнования в размере 8,4 миллиарда рублей направляются на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, развития транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры, промышленных проектов», – значится в официальном сообщении Правительства РФ.

В частности, планируется реализация инвестиционных проектов по развитию аэропорта Хабаровска, строительству мостового железнодорожного перехода Нижнеленинское–Тунцзян, горно-обогатительного комплекса «Инаглинский», целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае, модернизации портовой инфраструктуры, а также развитию международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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