Во Владивостоке ограничено движение транспорта по улице Пограничной

Рабочие подрядной организации начали прокладку водопровода к строящемуся туалету на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. В настоящее время частично ограничено движение по улице Пограничной – на подъеме к кинотеатру «Океан». Машины вынуждены объезжать вырытые ямы по встречной полосе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Завершить подключение к городским сетям водоснабжения подрядчик планирует за неделю. До 24 октября рабочие постараются закончить работы, - отметили в администрации города.

Рабочие начали выдалбливать пневмобурами глубокую яму в дорожном полотне в районе Пограничной, 4 16-го октября. На месте также работает техника – экскаватор. Перед местом раскопок установлены временные знаки с предупреждением о дорожных работах для проезжающих автомобилистов. К 16.00 17 октября яма дошла ровно до середины проезжей части. Цель работ – подключиться к ближайшему водопроводному колодцу.

Напомним, для реконструкции общественного туалета по программе «Формирование комфортной городской среды» выделено более 12 миллионов рублей. Воспользоваться бесплатной уборной жители и гости города смогут, согласно условиям контракта, в конце ноября. Работы на объекте ведет ООО «Подгороденка», строительство началось 20 июля.

Туалет появится в заглубленном помещении общей площадью 88,5 кв. метра. Женское отделение будет рассчитано на 6 человек, мужское – на 8. Помимо самих индивидуальных кабин и писсуаров, проект предусматривает размещение на территории уборной входных тамбуров, помещений для дежурного персонала, мест для хранения уборочного инвентаря, гардероба персонала, а также шлюза с установкой умывальных раковин. В общественном туалете установят отдельные кабины для людей с ограниченными возможностями здоровья и пеленальный столик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]