Монеточка легла под капельницу и отменила гастроли во Владивостоке
Эпатажная певица Монеточка (она же Елизавета Гырдымова), как сообщается на странице ее группы в соцсети "ВКонтакте", вновь отменяет свои концерты во Владивостоке.
Ранее не состоялось ее выступление в Хабаровске, теперь просят подождать до весны следующего года поклонников Лизы из Иркутска и Владивостока. Купившим билеты обещают, что они будут действительны на следующие выступления.
Сообщается, что у певицы воспалением связок – она потеряла голос, и врачи запретили ей петь.
При этом в комментариях под этим сообщением одни поклонники желают Монеточке скорейшего выздоровления, другие вспоминают, что певица уже не первый раз прокатывает поклонников, срывая концерты, а третьи удивляются, "как можно потерять то, чего нет?"
Кроме того, Монеточка опубликовала в своем "Инстаграме" доступный только для подписчиков видеоролик, подписанный "Тоска", передает РИА Новости.
На кадрах девушка лежит под капельницей и объясняет причину переноса выступлений из-за плохого физического состояния.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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