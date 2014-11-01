Правительство выделит Аэрофлоту 300 млн. руб на возобновление продажи льготных билетов

Правительство выделит «Аэрофлоту» дополнительные субсидии в размере 300 млн рублей, которые позволят возобновить продажу авиабилетов по льготным тарифам на Дальний Восток, Крым и Калининград. Ранее перевозчик прекратил продажу субсидируемых билетов в связи с исчерпанием средств.

В пресс-службе Министерства транспорта России сообщили, что до конца года «Аэрофлоту» планируется выделить дополнительно 300 млн рублей для возобновления продаж билетов по льготным тарифам. Речь идет о билетах на рейсы в Калининград, Симферополь, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и другие дальневосточные города.

Представитель Минтранса сообщил ТАСС, что пока вопрос о выделении дополнительных субсидий «Аэрофлоту» находится в стадии обсуждения, но решение будет положительным.

Продажа авиабилетов по льготным тарифам на рейсы «Аэрофлота», а также дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» была открыта в марте 2018 года. Стоимость льготных билетов была вдвое ниже обычной. Например, из Владивостока в Москву можно было улететь за 7400 рублей. Стоимость обычного билета по данному направлению составляет 13-15 тысяч рублей.

В текущем году правительство направило на субсидирование билетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград около 4 млдр рублей, что в два раза меньше, чем в 2017 году. 16 октября «Аэрофлот» объявил о прекращении продажи льготных авиабилетов в связи с исчерпанием государственных средств.

В программу субсидирования авиабилетов помимо «Аэрофлота» включены авиакомпании АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», UTair и «Якутия». Эти перевозчики об остановке продаж льготных билетов пока не объявляли.

Напомним, билеты на самолет по льготным тарифам могут приобрести граждане в возрасте до 23 лет, старше 60 лет, а инвалиды и сопровождающие их лица.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]