Установка ЭРА ГЛОНАСС станет добровольной - Трутнев

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ускорить решение вопроса о добровольной установке устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные праворульные автомобили, которые ввозятся в Приморье из-за рубежа.

"Давайте постараемся, чтобы в течение месяца люди получили право ввозить праворульные автомобили без установки устройств (ЭРА-ГЛОНАСС-ИФ), при этом это не отменяется возможность самостоятельно закупить. Эта процедура (установки - ИФ) должна стать добровольной. Подержанные праворульные автомобили у нас покупает не самая обеспеченная часть населения", - сказал Ю.Трутнев в среду на совещании по социально-экономическому развитию Приморья.

С инициативой сделать установку устройств "ЭРА-Глонасс" добровольной на совещании выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что обязательная установка кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые автомобили вызывает недовольство жителей края.

"Хотел бы внести предложения о внесении изменений в Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств и отменить необходимость установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на транспортные средства, которые ввозятся в Приморье из-за рубежа, праворульные автомобили", - сказал О.Кожемяко.

"Сейчас жители Приморья вынуждены нести дополнительные расходы, установка кнопок подорожала с 1 апреля 2018 года с 28 тыс. руб. до 33 тыс. руб. Это размер среднемесячной зарплаты", - отмети он.

По словам врио губернатора, федеральные ведомства подготовят соответствующие поправки.

"Мы получили ответ, что этот вопрос будет решен, гражданам предоставят право выбора. Мы говорим о Приморье. Для края будет продлен тот порядок, который разрешает, как устанавливать "ЭРА-ГЛОНАСС", так и работать без нее", - сообщил О.Кожемяко журналистам после совещания.

В настоящее время согласно техническому регламенту Таможенного союза на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система "ЭРА-ГЛОНАСС".

Автомобилисты, эксплуатирующие систему, жалуются на неэффективность соответствующих приборов. Общественные организации автомобилистов ранее направляли обращения в правительство с предложением отказаться от обязательной установки приборов "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные иномарки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]