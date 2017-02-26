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Вчера, 21:07
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Минпромторг подготовит предложения по введению добровольной установки ЭРА ГЛОНАСС

Минпромторг подготовит предложения по введению добровольной установки ЭРА ГЛОНАСС

Минпромторг России в течение двух недель проработает вопрос об отмене обязательной установки кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили, ввозимые в Приморский край из-за рубежа.

Такое поручение дано ведомству по итогам выступления врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в среду, 17 октября.

Олег Кожемяко отметил, что вопрос оснащения ввозимых иномарок системой «ЭРА-ГЛОНАСС» – острый для большинства автомобилистов края. Подержанные иностранные машины приобретают в основном люди с невысоким уровнем достатка, вместе с тем стоимость установки кнопки более 30 тысяч рублей. А в связи с отсутствием устойчивого сигнала связи и большим количеством пробок на дорогах, система фактически не работает.

«Предлагаю внести изменения в техрегламент Таможенного союза и отменить необходимость установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на праворульные автомобили. Люди должны иметь возможность устанавливать их по желанию», – заявил он.

 Юрий Трутнев дал Министерству промышленности и транспорта две недели на подготовку предложений.

Напомним, согласно техническому регламенту Таможенного союза, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС». В Приморье нововведение повлекло рост стоимости иномарок, ввозимых преимущественно из Японии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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