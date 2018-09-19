Панфилова намекнула, что в Приморье могут пройти "новогодние" выборы

Голосование за губернатора Приморья могут назначить на 30 декабря при определенных обстоятельствах, предупредила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Она объяснила, что определенными обстоятельствами в данном случае является назначение повторного голосования. Оно может пройти в предпоследний день 2018 года, если в первом туре новых выборов губернатора Приморья никто не наберет 50%+1 голос избирателей.

Ранее сообщалось, что 16 октября Законодательное собрание Приморского края назначило новые выборы главы региона на 16 декабря.

В Приморье результаты сентябрьских губернаторских выборов признали недействительными. Кандидаты на пост главы — бывший врио губернатора Андрей Тарасенко и член КПРФ Андрей Ищенко — обвинили друг друга в махинациях. ЦИК проверил обе жалобы и нашел нарушения у обеих сторон, после чего посоветовал региональной комиссии отменить результаты выборов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]