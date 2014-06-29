Олег Митволь пойдет на выборы губернатора Приморья от «зеленых»
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь заявил о своем намерении принять участие в выборах губернатора Приморского края в декабре. Митволь заявил, что шансы на победу у него невелики, но он может предложить избирателям «хоть какой-то выбор», кроме кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.
Олег Митволь собирается баллотироваться в губернаторы Приморья от партии «Зеленые». Решение об участии в выборах партия примет на конференции 26 октября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РБК.
Как сообщил Митволь изданию, что он заручился поддержкой 50 муниципальных депутатов в Приморье и сможет преодолеть муниципальный фильтр.
По словам Митволя, выборы, скорее всего, он не выиграет, но зато у избирателей будет выбор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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