Олег Митволь пойдет на выборы губернатора Приморья от «зеленых»

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь заявил о своем намерении принять участие в выборах губернатора Приморского края в декабре. Митволь заявил, что шансы на победу у него невелики, но он может предложить избирателям «хоть какой-то выбор», кроме кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Олег Митволь собирается баллотироваться в губернаторы Приморья от партии «Зеленые». Решение об участии в выборах партия примет на конференции 26 октября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РБК.

Как сообщил Митволь изданию, что он заручился поддержкой 50 муниципальных депутатов в Приморье и сможет преодолеть муниципальный фильтр.

По словам Митволя, выборы, скорее всего, он не выиграет, но зато у избирателей будет выбор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]