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Вчера, 23:44
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"Аэрофлот" сохранит два ежедневных рейса Москва-Владивосток

"Аэрофлот" планирует нарастить емкости на направлении Москва-Владивосток более чем на 6%, сообщил на совещании во Владивостоке заместитель гендиректора компании Вадим Зингман.

"С учетом важности развития Приморья, планов о том, что Владивосток станет столицей ДФО, руководство компании "Аэрофлот" приняло решение о сохранении двух рейсов "Аэрофлота" и рейса АК "Россия". С учетом большей емкостей, которые может позволит себе выставить "Россия", общий прирост емкостей на этом направлении будет более чем 6% по отношению к 2018 году и составит порядка 650 тысяч кресел", — отметил Зингман.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Компания располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона человек.



 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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