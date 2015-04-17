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Вчера, 23:50
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В Приморье продается петушатина "Конор Макгрегор"

В Приморье продается петушатина

В Приморском крае поступила в продажу «петушатина», названная в честь имени последнего соперника российского бойца Хабиба Нурмагомедова – ирландца Конора Макгрегора.

Куриное мясо, названное «петушатиной», продается в городе Артем.

Напомним, 7 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка началась драка, в которой россиянин принял активное участие. Глава UFC Дана Уайт раскритиковал поведение Нурмагомедова, заявив о возможных санкциях в отношении бойца.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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