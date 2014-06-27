"Эсеры" назвала условие поддержки Кожемяко в Приморье

"Справедливая Россия" поддержат на выборах главы Приморья 16 декабря врио главы региона Олега Кожемяко, если он согласится оставить в Совете Федерации члена «Справедливой России» Светлану Горячеву. Об этом в среду, 17 октбяря, на пресс-конференции в Москве заявил лидер «Справедливой России» Cергей Миронов, сообщают "Вести:Приморье".

Миронов выразил мнение, что предыдущий исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко, который баллотировался на пост главы региона от «Единой России» 9 сентября, «сделал большую ошибку, когда шел на выборы: он не включил в список своих кандидатов в Совет Федерации [действующего сенатора от Приморья] Светлану Горячеву». «Горячева — уважаемый, известный человек в Приморье, опытный член Совета Федерации, в прошлом прокурор Приморского края. Ее нахождение в качестве кандидата в Совет Федерации могло бы изменить ситуацию», — цитирует Миронова РБК.

«Я думаю, что, если Олег Кожемяко внимательно посмотрит на ситуацию и если он сочтет возможным продлить полномочия Горячевой в Совете Федерации, тогда мы, возможно, не будем выдвигать своего кандидата. Мы даже, возможно, будем готовы поддержать кандидатуру Кожемяко», — продолжил Миронов. Он добавил, что в противном случае «Справедливая Россия» рассмотрит возможность выдвижения Горячевой в качестве кандидата на выборы главы Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]