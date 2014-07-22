Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:12
  0

В 2018 году полицейские привлекли к ответственности свыше 5 тысяч жителей Приморья за курение в общественных местах

В 2018 году полицейские привлекли к ответственности свыше 5 тысяч жителей Приморья за курение в общественных местах

Фото: Газета "Маяк"

С начала года сотрудниками полиции Приморья составлено 5 078 протокола об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака пятеро жителей Приморья привлечены к административной ответственности.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 2 млн 333 тыс. рублей.

Полиция также напоминает: в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Полицейские продолжают мероприятия по пресечению табакокурения в местах массового пребывания граждан и вовлечению несовершеннолетних в процесс потребления табака.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря