Программа "Пульс": Врачи из приморской глубинки
Программа "Пульс": Врачей-профессионалов растят в Спасской районной больнице
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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