С рабочим визитом Приморский потелитехнический колледж посетил временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что колледж недооснащен.

Теплая встреча в стенах альма-матер. Приморский политехнический колледж временно исполняющему обязанности губернатора Приморья знаком. Здесь прошли студенческие годы Олега Кожемяко. Свой рабочий визит он начинает с осмотра учебного заведения, интересуется, довольны ли студенты учебным процессом.

Вопрос к руководству колледжа — о педагогическом составе. Приятной новостью для Олега Кожемяко стало, что до сих пор в строю его педагог — Марья Алексеевна Григоренко.

- И Нонна Федоровна, гидравлику преподавала, да.

- Да. Оказывается, память хорошая.

- Хорошая.

- И мы помним своих студентов.

Олег Кожемяко подмечает изменения, которые произошли в учебном заведении, и в тоже время говорит о необходимости технического оснащения колледжа.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Надо уже 3D-принтеры ставить. Уже уровень проектирование другой, геометрический».

- Мы мечтаем, чтобы в нашей аудитории обычный принтер был, чтобы распечатывать формат А3. Они сейчас уже проектируют на компьютерах. Но пока его нет.

На встрече со студентами и педагогами колледжа Олег Кожемяко отметил, что необходимое оборудование в учебном заведении появится. Также дополнительные средства краевые власти планируют направить на поддержку социальной сферы, в частности образования, на повышение зарплат учителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]