Олег Кожемяко посетил родной колледж во Владивостоке. Видеорепортаж Марии Ежевской
С рабочим визитом Приморский потелитехнический колледж посетил временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что колледж недооснащен.
Теплая встреча в стенах альма-матер. Приморский политехнический колледж временно исполняющему обязанности губернатора Приморья знаком. Здесь прошли студенческие годы Олега Кожемяко. Свой рабочий визит он начинает с осмотра учебного заведения, интересуется, довольны ли студенты учебным процессом.
Вопрос к руководству колледжа — о педагогическом составе. Приятной новостью для Олега Кожемяко стало, что до сих пор в строю его педагог — Марья Алексеевна Григоренко.
- И Нонна Федоровна, гидравлику преподавала, да.
- Да. Оказывается, память хорошая.
- Хорошая.
- И мы помним своих студентов.
Олег Кожемяко подмечает изменения, которые произошли в учебном заведении, и в тоже время говорит о необходимости технического оснащения колледжа.
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Надо уже 3D-принтеры ставить. Уже уровень проектирование другой, геометрический».
- Мы мечтаем, чтобы в нашей аудитории обычный принтер был, чтобы распечатывать формат А3. Они сейчас уже проектируют на компьютерах. Но пока его нет.
На встрече со студентами и педагогами колледжа Олег Кожемяко отметил, что необходимое оборудование в учебном заведении появится. Также дополнительные средства краевые власти планируют направить на поддержку социальной сферы, в частности образования, на повышение зарплат учителей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.10.2018 Олег Кожемяко поселился на Первой речке во Владивостоке
-
04.10.2018 Олег Кожемяко рассказал о причинах своего ухода с должности губернатора Сахалинской области
-
27.09.2018 Александр Ролик прокомментировал назначение Олега Кожемяко главой Приморья
-
27.09.2018 Что связывает Олега Кожемяко с Приморье?
-
27.09.2018 Стали известны первые планы Кожемяко на посту главы Приморья
-
27.09.2018 Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморского края
Добавить комментарий