Олег Кожемяко сделал заявление в связи с трагедией в Керчи
Страшная трагедия произошла в Крыму. В результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли люди, в том числе совсем юные студенты, десятки раненых находятся в больнице.
Выражаю глубокие соболезнования и сопереживаю всем, кого затронула эта трагедия. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
Приморье скорбит вместе со всей страной, родными и близкими погибших. Светлая им память.
Врио Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко.
Рано утром 18 октября врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко возложил цветы к памятнику на центральной площади Владивостока в память о погибших в Керчи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.10.2018 Волошко возглавит штаб Кожемяко на выборах губернатора Приморья
-
27.09.2018 Стали известны первые планы Кожемяко на посту главы Приморья
-
27.09.2018 Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморского края
-
11.04.2018 Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Хабаровске
-
06.08.2015 Соболезнования Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского в связи с гибелью людей при ДТП в Хабаровском крае
-
16.07.2014 Владимир Миклушевский выразил соболезнования в связи с трагедией в Москве
Добавить комментарий