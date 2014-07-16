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Олег Кожемяко сделал заявление в связи с трагедией в Керчи

Страшная трагедия произошла в Крыму. В результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли люди, в том числе совсем юные студенты, десятки раненых находятся в больнице.

Выражаю глубокие соболезнования и сопереживаю всем, кого затронула эта трагедия. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. 

Приморье скорбит вместе со всей страной, родными и близкими погибших. Светлая им память.

Врио Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко.

 
Рано утром 18 октября врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко возложил цветы к памятнику на центральной площади Владивостока в память о погибших в Керчи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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