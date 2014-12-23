Экспорт рыбной продукции из Приморья и Сахалинской области вырос на 57%
По итогам 9 месяцев 2018 года экспорт рыбной продукции из Приморского края и Сахалинской области вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 57%, до 1,7 млн тонн. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Среди основных стран, в которые отправляется продукция из Приморского края и Сахалинской области, — Республика Корея (65%), КНР (34%), Япония, Таиланд, Вьетнам, страны ЕС и Нигерия. Положительная динамика по этому направлению сохраняется четвертый год.
По результатам обследования экспортных партий в 2018 году госинспекторы Россельхознадзора выявили 31 нарушение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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