Экспорт рыбной продукции из Приморья и Сахалинской области вырос на 57%

По итогам 9 месяцев 2018 года экспорт рыбной продукции из Приморского края и Сахалинской области вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 57%, до 1,7 млн тонн. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Среди основных стран, в которые отправляется продукция из Приморского края и Сахалинской области, — Республика Корея (65%), КНР (34%), Япония, Таиланд, Вьетнам, страны ЕС и Нигерия. Положительная динамика по этому направлению сохраняется четвертый год.

По результатам обследования экспортных партий в 2018 году госинспекторы Россельхознадзора выявили 31 нарушение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]