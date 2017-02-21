В Приморье обезврежена наркогруппировка

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» пресечена деятельность организованной группы, участники которой продавали синтетические наркотики в Арсеньеве. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 45-летняя местная жительница организовала наркогруппировку с участием семерых знакомых. Они сбывали наркотические средства как контактным способом, так и бесконтактно: посредством тайниковых закладок с использованием интернета. Документирование противоправной деятельности членов группы осуществлялось оперативниками наркоконтроля на протяжении нескольких месяцев.

При проведении оперативно-следственных действий следователем МО МВД России «Арсеньевский» возбуждено 12 уголовных дел, из них 10 - по части 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств), 2 - по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств).

Задержание фигурантов проходило при силовом обеспечении отряда специального назначения «Гром». Проведены обыски по местам жительства фигурантов. Изъяты наркотические средства синтетического ряда, электронные весы, упаковочные материалы, банковские карты, компьютерная техника. Доход от легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности организованной группы, превысил 1 млн рублей.

Фигурантам уголовных дел предъявлены обвинения. В отношении лидера и активных членов группы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд может назначить фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]