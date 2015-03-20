Ремонт дорог завершается еще в девяти населенных пунктах Приморья
Примавтодор завершает ремонты дорог по муниципальным контрактам в девяти населенных пунктах Приморского края.
Как сообщили специалисты, самый большой объем работ выполнен в Арсеньеве, здесь отремонтированы центральная улица и проезды к дворам.
В настоящее время работы по ремонту проездов к домам также идут в Дальнереченске и Лучегорске. В Красноармейском районе ремонтируют асфальтовые дороги в Рощино и Новопокровке, в Лазовском районе – улицу Центральная в селе Преображение, а также восстанавливают покрытие на улицах Подгорная и Ключевая в Лазо.
Также дорожники ведут ремонт улицы Краснознаменная в Спасске-Дальнем, улицы Строительная в Сибирцево Черниговского района и дорог в Устиновском сельском поселении Кавалеровского района.
Всего в этом году на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований из бюджета Приморского края направлено свыше 700 миллионов рублей. В том числе 164 миллиона рублей добавлено дополнительно на ремонт дорог в населенных пунктах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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