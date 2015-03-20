Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:26
  0

Ремонт дорог завершается еще в девяти населенных пунктах Приморья

Ремонт дорог завершается еще в девяти населенных пунктах Приморья

Фото: Администрация ПК

Примавтодор завершает ремонты дорог по муниципальным контрактам в девяти населенных пунктах Приморского края.

Как сообщили специалисты, самый большой объем работ выполнен в Арсеньеве, здесь отремонтированы центральная улица и проезды к дворам.

В настоящее время работы по ремонту проездов к домам также идут в Дальнереченске и Лучегорске. В Красноармейском районе ремонтируют асфальтовые дороги в Рощино и Новопокровке, в Лазовском районе – улицу Центральная в селе Преображение, а также восстанавливают покрытие на улицах Подгорная и Ключевая в Лазо.

Также дорожники ведут ремонт улицы Краснознаменная в Спасске-Дальнем, улицы Строительная в Сибирцево Черниговского района и дорог в Устиновском сельском поселении Кавалеровского района.

Всего в этом году на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований из бюджета Приморского края направлено свыше 700 миллионов рублей. В том числе 164 миллиона рублей добавлено дополнительно на ремонт дорог в населенных пунктах.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря