Меры безопасности в школах Приморья проверят после трагедии в Керчи
Власти Приморья проверят меры безопасности в школах региона после трагедии в Керчи, где после взрыва и стрельбы в колледже погибли 20 человек, порядка 50 человек были госпитализированы.
"Безусловно, меры безопасности в школах есть по угрозе терроризма, необходимо просто посмотреть, насколько они соответствуют. Наша задача сделать так, чтобы в учебных заведениях, в общественных местах соблюдался необходимый порядок, чтобы те, кому положено нести по своим должностям охранные функции, а они у нас есть во всех заведениях, безусловно их выполняли добросовестно и не подвергали людей той страшной опасности, которая случилась в Керчи", - сказал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.
Напомним, в среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли, включая нападавшего, 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.
Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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