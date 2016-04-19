Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:03
  0

В СИЗО Владивостока повесился осужденный

В СИЗО Владивостока повесился осужденный

Фото: BNews.kz

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту смерти одного из осужденных СИЗО № 1 (Партизанский пр-т, 28-б). По основной версии следствия, причиной гибели мужчины стало самоубийство, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Тело повесившегося мужчины обнаружил его сокамерник, который после завтрака лег спать и не видел, чем занимался сосед. Погибший был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (ст. 132 ч. 4 УК РФ).

По факту случившегося проводится проверка.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря