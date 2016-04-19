В СИЗО Владивостока повесился осужденный
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту смерти одного из осужденных СИЗО № 1 (Партизанский пр-т, 28-б). По основной версии следствия, причиной гибели мужчины стало самоубийство, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Тело повесившегося мужчины обнаружил его сокамерник, который после завтрака лег спать и не видел, чем занимался сосед. Погибший был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (ст. 132 ч. 4 УК РФ).
По факту случившегося проводится проверка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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