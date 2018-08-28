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Южнокорейский суд предъявил обвинения трем членам экипажа и владельцу судна "Палладий"

Южнокорейский суд предъявил обвинения трем членам экипажа и владельцу судна

Фото: "Водный транспорт"

Южнокорейский суд предъявил в среду обвинения четверым гражданам России - трем членам экипажа и судовладельцу судна "Палладий". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, все четверо моряков отрицают обвинения в сопротивлении властям при аресте и в уклонении от наказания - попытке покинуть порт, не оплатив штрафы.

Ранее сообщалось, что судно "Палладий" с 15 моряками на борту было задержано в Пусане за долги по зарплате. Ночью 28 августа оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, игнорируя требования властей вернуться в порт. В результате к его задержанию был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом. После этого судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов были задержаны и помещены в СИЗО.

"В настоящее время на судне остаются семь человек, четверо ранее уехали на родину. Двое из этих семерых остаются под подозрением и не могут уехать, еще пять человек смогут покинуть судно и отправиться домой в случае, если им подыщут и пришлют на судно замену", - сообщил председатель Дальневосточной региональной организации "Российский профсоюз моряков" Николай Суханов.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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