Во Владивостоке открыт проезд по улице Жигура

Сегодня, 17 октября, теплоэнергетики открыли проезд в районе ул. Карла Жигура, 34 во Владивостоке. Здесь бригада Дальневосточной генерирующей компании завершила работы по перекладке изношенного участка на магистральной теплосети.

По мнению специалистов, перекладка теплотрассы повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем. Планировались, что нынешний ремонт продлится до ноября, но в компании смогли завершить все необходимые работы раньше.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, автобусы, маршруты которых проходят по улице Жигура, с сегодняшнего дня работают в обычном режиме. Речь идет о маршрутах № 54 и 54А.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]