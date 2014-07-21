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Во Владивостоке открыт проезд по улице Жигура

Во Владивостоке открыт проезд по улице Жигура

Фото: Администрация г. Владивостока

Сегодня, 17 октября, теплоэнергетики открыли проезд в районе ул. Карла Жигура, 34 во Владивостоке. Здесь бригада Дальневосточной генерирующей компании завершила работы по перекладке изношенного участка на магистральной теплосети.

По мнению специалистов, перекладка теплотрассы повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем. Планировались, что нынешний ремонт продлится до ноября, но в компании смогли завершить все необходимые работы раньше.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, автобусы, маршруты которых проходят по улице Жигура, с сегодняшнего дня работают в обычном режиме. Речь идет о маршрутах № 54 и 54А.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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