Клубная жизнь на селе требует глобальных перемен. Срочный ремонт необходим сразу двум домам культуры, их состояние оставляет желать лучшего.

Вика и Диана репетируют движения нового танца. Их распорядок дня запомнить просто. Утром — в школу, днем — в сельский дом культуры. В нем, кроме уроков хореографии, они и песни поют.

Вика Белоногова, житель с. Ильинка: «Это мое хобби. Я люблю танцевать и петь. Я в будущем хочу карьеру хореографа».

Диана Ярославцева, житель с. Ильинка: «Люблю современные танцы и русские народные тоже. На дискотеку я не хожу».

За культпросвет в ильинском ДК отвечают двое. Культработник и директор — Елена Николаевна. Она здесь и диджей, и массовик-затейник. На её плечах — семь сельских клубов от Новокачалинска до Троицкого. Состояние у них далеко от идеала и каждому требуется глобальный ремонт.

Елена Шарафутдинова, директор сельских клубов Ханкайского района: «Мне очень жалко это все. Если на селе не будет культуры, то села не будет. Это как школу закрыть и клуб — это все. Поэтому мне это все жалко и хочется, чтобы это все работало и двигалось, и все двигается».

Ильинский клуб-красавец самый большой в районе. Здесь до сих пор концерты дают и мечтают вернуть кинопоказы. В трехэтажном каменном здании два зала, множество комнат, библиотека и когда-то даже кафетерий был. Клуб поддерживают как могут всем селом, но капитального ремонта здесь никогда не было. Но у молодого главы села, коренного ильинца, большие планы на его восстановление.

Александр Гусарчук, глава села Ильинка: «У нас в следующем году юбилей, мы фасад покрасим. Я еще застал советское время. Раньше в клубе проходили сеансы, фильмы крутили. Творчество, самодеятельность».

Чего не скажешь о клубе в соседней Платоновке. За него у Елены Николаевны больше всего душа болит: 63 квадрата в дальнем углу здания заброшенной школы. И даже музей с библиотекой пытается в нем сохранить. Свое большое и проблемное клубное хозяйство бросить не может.

Елена Шарафутдинова, директор сельских клубов Ханкайского района: «Нам помогают, мы сами не справимся. Люди все равно идут и принимают участие — кто чем может».

В следующем году Ильинке 150! Это самое большое село в этих местах после районного центра. Здесь живут почти две тысячи человек. Лучшим подарком к юбилею для всех будет долгожданный ремонт родного клуба. Но району, а тем более, селу, это не по карману. Все надежды только на край.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]