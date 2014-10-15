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В 33 муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон

В 33 муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал почти во всех муниципалитетах Приморья. Начали работу 660 котельных, которые подают тепло на 1 271 социально значимый объект и в 5 795 жилых домов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, отопительных сезон начался во всех муниципалитетах региона, кроме Хасанского района, здесь пока еще стоит теплая погода.

К началу ноября к теплу будут подключены 1 660 объектов соцкульбыта и 11 798 жилых домов.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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