В 33 муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон
Отопительный сезон стартовал почти во всех муниципалитетах Приморья. Начали работу 660 котельных, которые подают тепло на 1 271 социально значимый объект и в 5 795 жилых домов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, отопительных сезон начался во всех муниципалитетах региона, кроме Хасанского района, здесь пока еще стоит теплая погода.
К началу ноября к теплу будут подключены 1 660 объектов соцкульбыта и 11 798 жилых домов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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