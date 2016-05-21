Для решения острых проблем приходится объединят усилия. В Кировском районе состоялось выездное заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан. Помимо депутатов, на нем присутствовали представители муниципальных органов власти и главы краевых медицинских учреждений. О чем говорили на масштабном собрании?

Более трехсот человек со всего Приморья. Главная тема обсуждения — краевое здравоохранение. Эта насущная проблема требует комплексного подхода. Чтобы добиться положительных результатов, необходимы усилия всех, кто присутствует в этом зале, — и краевых депутатов, и местных властей, и главврачей районных больниц, — так как вернуть былой престиж профессии врача будет непросто.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «Создать мотивационные условия для медиков. Чтобы они хотели работать в Приморском крае. А для этого, конечно, нужно повышать заработную плату. Вводить дополнительные выплаты. Предоставлять жилье, а пока этого жилья нет, предоставлять съем этого жилья».

Решение проблем, имеющихся в приморской здравоохранении, позволит помочь не только врачам, но и пациентам. Одна из главных тем, обсуждавшихся на выездном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан, — это улучшение качества оказания неотложной медицинской помощи.

Игорь Чемерис, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Сделать одно, чтобы те нормативы, которые существуют по времени. Доехать до пациента. Они выдерживались. И чтобы наши жители приморского края получали качественную, своевременную помощь».

Немаловажная задача — помочь краевым больницам с имеющимися долгами. Медицинские учреждения, у которых есть кредиты, не могут полноценно вести свою деятельность.

Сергей Слепченко, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Яркий пример — Пластунская центральная больница, которая обслуживает весь центральный район. По состоянию за декабрь прошлого года была закредитовка 52 миллиона рублей. Половину бюджет помог погасить, оставшуюся половину помогает гасить. В том числе выделили средства на ремонт. Не могли ремонтировать, потому что мешали долги. Строители заходят, строят, а рассчитаться с ними не могут. Потому что списываются в первую очередь долги по исполнительным листам».

Говорили не только о медицине. На выездном заседании обсуждали проблемы в разных социальных сферах. В частности — неполноценное питание в начальных школах края. Депутаты обсудили обращение к главе региона, в котором предлагают увеличить расходы на питание в два раза.

Игорь Чемерис, депутат Законодательного собрания Приморского края: «На 100 % увеличить питание детей 1-4 классов. Вы знаете эту историю не хуже, чем я. Мы много о ней говорили на площадке комитета. Я рад, что эту позицию поддерживает врио губернатора. И стопроцентное увлечение нормы питания качественно улучшит сам рацион».

Депутаты Законодательного собрания проведут еще ряд выездных заседаний. Следующее собрание будет посвящено культуре, а именно проблемам муниципальных ДКМов и сельских клубов.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]