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Анонс на 19 октября

19 октября г. Владивосток, пейнтбольный клуб «Аскольд» (ул. Русская, 73б). Спортивно-патриотическая полоса препятствий среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города. Начало в 10.00. 

19 октября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Химки-Подмосковье». Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

19-20 октября г. Находка, р-н озера Соленого (ул. Красноармейская). Чемпионат и Первенство Приморского края по бегу на шоссе. Начало 19 октября в 13.00.

19 октября — Всероссийский день лицеиста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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