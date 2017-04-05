Восстановление сквера Анны Щетининой во Владивостоке начнется в ближайшее время

Во Владивостоке состоялся аукцион на работы по укреплению откоса в сквере Анны Щетининой в районе Крыгина, 80.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, здесь нужно будет установить габионы с камнями. Высота откоса около 10 метров.

Для того чтобы разработать проект укрепления, были проведены инженерно-геологические изыскания, а затем проверки смет. Работы по возведению укрепляющих конструкций планируется завершить в декабре 2018 года. Отрицательные температуры воздуха при проведении таких видов работ не помеха. Вторым этапом работ станет благоустройство видовой площадки.

Напомним, «Вести: Приморье» рассказывали о проблеме сквера Анны Щетининой в своем репортаже «Сквер Анны Щетининой во Владивостоке «уходит в море».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]