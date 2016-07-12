Двое приморцев вошли в число лучших в Футбольной национальной лиге

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на prim.news, спортивный сайт Sportbox.ru опубликовал рейтинг 12 лучших игроков Футбольной национальной лиги, среди которых оказались действующий и бывший футболисты владивостокского «Луча».

Уроженец Владивостока, защитник томской «Томи» Дмитрий Тихий занял четвертое место в рейтинге, игрок ранее выступал в том числе за «Луч».

Вот что пишет о футболисте Sportbox.ru: «Тихий слыл толковым крайним защитником еще в «Факеле» и «Луче». Но для некоторых он больше был «парнем Ирины Пинчук» – участницы «Дома-2», которая ради него оставила проект. Любовь не выдержала испытание расстоянием, зато теперь Дмитрий абсолютно автономная фигура: проводит потрясающий сезон. Утюжит бровку так, что из-под бутс летят искры.

Мобилен, надежен в обороне, ядрен в атаке. Набеги 25-летнего Тихого – головная боль для соперников. Как пример – матч с «Чертаново», который томичи доигрывали в меньшинстве при скользком счете 2:1. В компенсированное время Тихий, ранее отметившийся голвым пасом, со своей половины поля ледоколом попер в атаку и организовал третий гол томичей. А в концовке последней встречи с «Сочи» после выигранного им единоборства победный мяч забил Казаев».

Кроме того, 12-е место в рейтинге занял действующий вратарь «Луча» Александр Котляров.

Включение 34-летнего Котлярова в топ-12 отнюдь не связано с формализмом – мол, как же без голкипера? Он здесь заслуженно. В 16 матчах Котляров пропустил всего 10 мячей, у него лучший коэффициент надежности.

Да, «Луч» – это команда в футляре, танцующая от печки, но не стоит думать, что ее вратарь скучает без работы. Он спасает, причем в ключевые моменты. И ни одного косяка. Посмотрите хотя бы последний матч с «Авангардом», в котором Котляров совершил два суперсейва при 0:0, после чего приморцы ужалили курян.

В настоящее время «Луч» занимает 12-е место среди 20 команд ФНЛ. «Томь» идет на 2-й позиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]