В Приморье выявлено «мертвое» молоко
Лаборатория Россельхознадзора выявила нарушения в трех партиях молока производителей из Чугуевского района.
Исследование сырого молока, отобранного от трех партий общим весом 2100 кг, производителей из сел Чугуевского района показало нарушение регалмента безопасности. Так, в двух партиях обнаружено превышение общего уровня бактериальной обсемененности, в одной – превышение содержания соматических клеток, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Соматические клетки — это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов в организме коровы.
Возможной причиной серьезных нарушений на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» стало несоблюдение технологии производства, нарушение санитарно-ветеринарных правил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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