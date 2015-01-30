Амурским тиграм становится тесно в Приморье - экологи

Свободных территорий для расселения растущей популяции амурских тигров в Приморском крае остается все меньше, и в будущем число хищников будет расти, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Численность амурских тигров в Приморском крае в последние годы стабильно растет, что приводит к конфликтам хищников с человеком, когда тигры выходят в населенные пункты, охотятся на собак и домашний скот. Ежегодно происходит до 70 подобных ситуаций. Для решения этой проблемы на Дальнем Востоке создана система разрешения конфликтов, в рамках которой проблемное животное отлавливают, проверяют его состояние и либо выпускают в безопасном месте, либо оставляют в неволе.

"Перспективы для роста популяции есть. Правда, они связаны не столько с Приморским краем, а больше с Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, где живет уже восстановленная популяция. Возможностей для расширения популяции тигров в Приморье несколько меньше, и тут вступят в дело механизмы саморегуляции численности. Тигр - животное умное: единожды нарвавшись на проблемы с людьми, он старается их избегать", - сказал директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Петр Осипов. на полях форума "Природа без границ".

Он добавил, что ни о каком регулировании численности сверху речи пока не идет, поскольку рост численности животных пока достаточно медленный, а конфликтных случаев пока немного. При этом Осипов отметил, что в будущем, при неминуемом развитии хозяйственной деятельности, людям в Приморье нужно оставлять коридоры, по которым хищники смогут передвигаться между зонами своего обитания.

За последние 100 лет численность популяции амурского тигра сократилась в 25 раз - со 100 тыс. до 4 тыс. особей. Россия является единственной страной обитания амурского тигра, где численность этого вида значительно выросла в середине прошлого века, а последние 25 лет является стабильной и насчитывает на сегодняшний день 540 особей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]